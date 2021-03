La F1 met fin à une tradition ancestrale

Dans trois semaines, le vainqueur du Grand Prix de Bahreïn entrera dans la petite histoire de la Formule 1. Il deviendra le premier à célébrer sa victoire avec une bouteille de vin effervescent, en lieu et place du traditionnel champagne.

Le promoteur de la discipline a scellé un accord avec un viticulteur italien curieusement nommé Ferrari Trento – aucun lien, toutefois, avec la Scuderia. Celui-ci fournira, à partir de cette saison et durant trois ans, son produit pour animer les cérémonies des podiums.

Italian style steps onto the podium and #FerrariTrento becomes the official toast of @F1.



