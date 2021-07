Fin de l'aventure européenne pour le F91 Dudelange

Battu au match aller jeudi dernier, Dudelange s'est à nouveau incliné jeudi soir à Dublin face au Bohemian FC (3-0). Les hommes de Carlos Fangueiro, qui devaient s'imposer pour voir le 3e tour de la Ligue Europa Conférence, ont été malmenés jusqu'à l'ouverture du score de Robert Cornwall (1-0, 34e) d'une tête plongeante sur un coup franc excentré.

Sur un autre coup de pied arrêté, une autre tête de George Kelly (2-0, 68e) a condamné les Luxembourgeois, qui ont définitivement craqué quelques minutes plus tard sur un but du même Kelly, servi dans la profondeur et parti battre Jonathan Joubert en un contre un (3-0, 73e). Vice-champion en 2020/2021, le F91 débute la BGL Ligue le 8 août face à Wiltz.

Fin du match. Le F91 s’incline sur le score de 3 buts à 0 et est éliminé d’UEFA Conference League.



(L'essentiel)