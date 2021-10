Conor McGregor disjoncte et casse le nez d'un DJ italien

Présent au Vatican pour faire baptiser son fils ainsi que pour prendre quelques jours de vacances en Italie, Conor McGregor, qui a notamment reçu un maillot de l'AS Rome de la part de José Mourinho, a pété un câble lors d'une soirée, rapporte CNews.

L'Irlandais de 33 ans aurait frappé Francesco Facchinetti, un DJ italien réputé dans son pays. «À 2h30 cette nuit, j’ai été attaqué par M. McGregor, a expliqué la présumée victime sur Instagram. Le très célèbre McGregor, qui m’a frappé à la bouche, m’a cassé le nez devant dix témoins, ses amis et ses gardes du corps. Il m’a attaqué sans motivation, car nous avons parlé pendant plus de deux heures et nous nous sommes aussi amusés ensemble. Cette personne est vraiment violente et dangereuse».

McGregor in his spirit: broke the nose of an Italian a few hours after his son's baptism in the Vatican



The popular Italian DJ Francesco Facchinetti, better known as Dj Francesco, claims that the former UFC champion punched him in the face at a nightclub, breaking his nose pic.twitter.com/0kY6BT0HZ2