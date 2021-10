L'ATP va enquêter sur Alexander Zverev

«Une enquête interne sur les allégations concernant Alexander Zverev lors du Masters 1000 de l’ATP à Shanghai en 2019 est actuellement en cours», a déclaré l’ATP dans un communiqué. «L’ATP condamne pleinement toute forme de violence ou d’abus et enquêtera sur de telles allégations liées au comportement d’un joueur lors d’un tournoi membre de l’ATP», poursuit le communiqué.

L’année dernière, l’ancienne joueuse junior russe Olga Sharypova a accusé, sans pour autant saisir la justice, Zverev de violences physiques et psychologiques, des accusations rejetées par le joueur. Le magazine en ligne Slate a publié en août plus de détails sur ces accusations, ce qui a poussé Zverev, 24 ans, à entamer une procédure judiciaire en Allemagne et à publier une déclaration dans laquelle il niait «catégoriquement et sans équivoque» avoir été violent avec Olga Sharypova.

The ATP have announced that they have completed their safeguarding review and they will launch an internal investigation into the allegations of domestic abuse against Alexander Zverev in 2019. pic.twitter.com/SR3uX3GoK2