Benoit Paire craque encore: «Gros fils de p***»

« Fils de pute, gros fils de pute », Benoit #Paire à un spectateur #USOpenpic.twitter.com/WtKA1evjQm — Matthieu G (@MatthereBattue) August 30, 2021

Le public est de retour autour des courts de tennis et 53 783 spectateurs ont pu assister à la première journée de l'US Open, qui a débuté lundi à New York. Pour la plus grande joie de Naomi Osaka, par exemple. «C'est un peu fou de jouer à nouveau devant tout le monde. L'énergie qui en émane est inégalée», a apprécié la Japonaise après sa qualification.

Benoit Paire, lui, jouait sur un court plus obscur, le n°13, avec beaucoup moins de monde en tribune. Un des spectateurs du match entre le Français et le Serbe Dusan Lajovic a toutefois eu le malheur d'être un peu trop bavard pendant un échange.

Il n'en fallait pas plus pour faire dégoupiller, une nouvelle fois, le Français, qui a gratifié le spectateur indélicat de «fils de p***, gros fils de p***». Charmant, pour un joueur habitué aux frasques en tout genre et qui avait été privé de sélection pour les Jeux olympiques en raison de son comportement. Juste avant d'insulter le public, Paire avait écopé d'un point de pénalité, pour avoir fracassé sa raquette sur le parasol servant à abriter son adversaire.

Benoît Paire 1 - Parasol 0 pic.twitter.com/JwCqjE2kul — Fred le fou (@Fredlefou1) August 30, 2021

Et dire que le Français avait expliqué que son mal-être, traîné sur les courts depuis plus d'un an, était dû aux restrictions liées à la pandémie, notamment le fait de devoir jouer sans public... Au moins, il ne récidivera pas à l'US Open, puisque c'est le Serbe Lajovic qui s'est imposé en quatre manches.

(L'essentiel)