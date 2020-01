Mandy Minella continue sa route à Melbourne

Mandy Minella, 140e mondiale, s'est qualifiée dans la nuit de mercredi à jeudi pour le deuxième tour des qualifications à l'Open d'Australie. La Luxembourgeoise a disposé de la Française Jessika Ponchet, 187e à la WTA, en deux manches, 6-2, 7-5. La rencontre, initialement prévue dans la nuit précédente, avait été reportée, avec d'autres matchs, en raison des mauvaises conditions atmosphériques liées aux incendies qui ravagent l'Australie.

Tough to watch this ! I feel sorry for the players who have to deal with that! Can #AusOpen play all the matches under the roof or indoor in that case?! https://t.co/RGSvmtr46Q