L'ex-​​compagne de Zverev: «À Genève, il m'a giflée»

Olga Sharypova persiste et signe. Après avoir raconté la semaine dernière sur Instagram puis à un média de son pays qu’elle avait été victime de violence conjugale de la part de son ex-compagnon Alexander Zverev – elle avait notamment déclaré que Sascha avait essayé de l’étouffer avec un oreiller lors de l’US Open 2019 à New York – la jeune Russe (23 ans) en a rajouté une couche cette semaine dans les colonnes de Bild.

«La suite, c’est ce qui s'est passé à Genève. C'est très difficile pour moi d'en parler. Cela me fait mal car la situation était grave. (…) L’année dernière, lors de la Laver Cup (NDLR: soit juste après l’US Open), il m’a giflée. Je ne savais pas quoi faire. (…) Il y avait de la violence physique mais aussi psychologique qui a existé tout au long de notre relation. Il m'a toujours dit: "Tu n'es rien, tu n'as rien. J'ai de l'argent, je réussis. Et toi? Tu n'as rien!"».

Zverev réagit

Avant de pointer un aspect contradictoire: «Il a toujours sa famille autour de lui. Moi j'étais seule. Mes proches étaient à Moscou. Je ne pouvais pas leur en parler. Ils auraient été choqués et m'auraient dit de rentrer. Mais je l’aimais. Quand j’ai voulu rompre, il m'appelait toujours. Quand j'ai bloqué son numéro, il a appelé mes parents et mes amis. Mais quand nous étions ensemble, il y avait toujours cette violence émotionnelle».

Olga Sharypova affirme détenir des preuves. «J’ai des SMS et des photos. Il doit y avoir les images des caméras de l'hôtel de New York. Ce serait bien qu'elles sortent. Mentalement, ce n’était pas évident pour moi de me replonger dans cette période de ma vie. Mais je veux être forte. J’ai reçu beaucoup de messages de soutien et lu des histoires de femmes qui ont vécu la même chose que moi. Ça me conforte dans ce que je fais».

Interrogé mercredi soir sur les accusations de son ancienne petite amie, Alexander Zverev, vainqueur de son premier match au Masters 1000 de Paris-Bercy face au Serbe Miomir Kecmanovic, a botté en touche plus qu’autre chose. «Écoutez, j’ai déjà tout dit sur mon Instagram. Il n’y a rien que je puisse ajouter à l’heure actuelle. Je suis ici pour jouer au tennis. Cette relation s’est terminée il y a très longtemps. Je profite de mon temps sur le court. Ces allégations ne sont pas vraies, il n’y a rien que je puisse dire de plus en ce moment».

(L'essentiel)