L'essentiel: Vous avez rédigé des tweets alarmistes, aujourd’hui, sur l’air à Melbourne? Quelle est la situation?

Les entraînements interrompus, pas les qualifs



La fumée a contraint les organisateurs de l'Open d'Australie à suspendre les entraînements prévus mardi. Alexander Zverev, David Goffin ou encore Rafael Nadal auraient notamment dû s'entraîner. «L'entraînement a été suspendu temporairement ce matin en raison de la mauvaise qualité de l'air», ont indiqué les organisateurs, dans un communiqué, précisant que les matches de qualification allaient toutefois se dérouler comme prévu.

Mandy Minella: C’est assez catastrophique et dangereux. Le gouvernement a demandé aux gens de rester confinés chez eux. Les écoles, les crèches sont fermées. L’air est très mauvais. C’est dangereux pour les enfants mais l’Australian Open, visiblement, ne s’en préoccupe pas.

Avez-vous eu des nouvelles de leur part?

Ils nous ont envoyé un mail qui prévoit des interruptions en cas de pollution comme pour la chaleur ou la pluie. Mais on se demande où est la limite! Là c’est catastrophique.

I don’t understand why they rush to play today @AustralianOpen . You have the whole saturday and sunday to finish qualies and if it’s really bad we are used to play 2 matches a day aswell and in the worst case we can shorten the mens to best of 3. There are solutions!! — mandy minella (@mandyminella) January 14, 2020

Comment cela se matérialise?

Quand on sort, on n'arrive pas à respirer. J’ai l’impression d’avoir fumé deux paquets de cigarettes depuis ce matin. On le sent à chaque fois que l’on respire. Nous sommes dans la maison que nous avons louée avec des amis. Nous restons à l’intérieur avec les enfants.

La situation est-elle la même tous les jours?

Non cela a empiré. Tout dépend de la manière dont l’air circule. On a eu des journées de ciel bleu. Mais aujourd’hui la situation est pire.

«Des gens toussent, vomissent»

Une joueuse a fait un malaise ce matin en qualifications (Davila Jankupovic)…

Oui, elle a abandonné car elle n’arrivait plus à respirer. Elle toussait. On savait que quelque chose comme ça arriverait. Ces gens n’imaginent pas dans quel état on est en répétant les efforts avec un pouls à 160 dans de telles conditions. Et cela ne concerne pas que les joueurs et joueuses. Ce matin un petit ramasseur de balles a été sorti après quatre jeux. Et ce ne sont que les qualifs donc on ne sait pas tout. C’est peu médiatisé.

Vous jouez demain contra la Française Jessika Ponchet. Êtes-vous inquiète?

Oui, on ne sait pas comment ce sera. On ne connaît pas non plus les répercussions dans les prochaines années. Je connaissais des villes polluées. Mais cela a atteint un degré que je n’ai jamais vu. Des gens toussent, vomissent. Je pense vraiment beaucoup à tout ça. Et là je n’ai pas du tout envie d’aller sur le court demain. La situation est effrayante.

Que faut-il faire?

Ou tout reporter ou au moins jouer le plus de matches possible sur les quelques courts couverts comme la Rod Laver Arena. Mais non, on fait jouer les stars en indoor, les têtes de série et nous on va à l’extérieur.

«Certains n'osent pas songer au boycott»

Le fait d’arrêter en fin d’année vous fait-il parler plus librement?

Non pas du tout. On ne parle plus de tennis là, ni d’une carrière, ni de moi ou de succès. Les gens ne comprennent rien là. Ils m’agressent sur les réseaux sociaux sur mes résultats ou autre. Mais là ça dépasse le sport. Les spectateurs décident de venir ou non mais beaucoup de gens n’ont pas le choix. Les ramasseurs, les juges de ligne...

Pas très net, le ciel de Melbourne ce mardi...

Votre dernier Open d’Australie est un peu gâché…

La tournée n’a pas très bien débuté, avec des petits soucis. Mais cela ne me dérange pas car j’ai très bons de souvenirs ici. Mais pour moi ce n’est plus assez important pour ne pas appeler à ce que des décisions soient prises.

Les joueurs doivent se mobiliser?

Il faut qu’on se réunisse. Beaucoup alertent sur la situation. Mais il y a aussi un gros prize-money ici, et certains n’osent pas songer au boycott. D’autres l’envisagent. Difficile d’avoir un message commun.

Quand on trouve des médecins qui affirment que jouer par 45 degrés n’est pas dangereux à l’AO et des juges arbitres qui affirment que l’herbe mouillée n’est pas glissante à Wimbledon, on doit bien pouvoir trouver un expert qui certifie que la qualité de l’air est suffisante non ? — Gilles SIMON (@GillesSimon84) January 14, 2020

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)