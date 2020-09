Nadal s’entraîne à Rome et prépare son grand retour

Rafael Nadal, absent de l’US Open, est déjà à pied d’œuvre sur les courts du Foro Italico, à Rome, en vue de son retour à la compétition après plus de six mois de pause due au coronavirus. Selon des photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux, l’Espagnol s’est d’ailleurs entraîné avec Stan Wawrinka, lui aussi déjà présent dans la Ville éternelle.

«Rafa Nadal est déjà ici, à faire ses premiers entraînements», indique un message, photo du champion espagnol à l’appui, posté jeudi sur le compte Twitter du Masters 1000 de Rome, qui débute lundi.

Des vues sur Roland-Garros

Rafael Nadal, dont le dernier tournoi disputé (et remporté) remonte à Acapulco, fin février, avait décidé cet été de ne pas faire le voyage outre-Atlantique pour l’US Open en raison des conditions sanitaires incertaines et du calendrier surchargé après la pause provoquée par la pandémie de coronavirus.

Son retour à Rome (14-21 septembre), où il a déjà gagné à neuf reprises, doit lui permettre de préparer Roland-Garros, qui débutera le 27 septembre.

Dans un message vidéo diffusé mardi, lors de la conférence de presse de présentation du tournoi, Nadal avait part de son plaisir de retrouver les courts italiens: «Le Foro Italico est toujours un endroit particulier pour moi et il sera encore davantage cette année, parce que ce sera mon premier tournoi après une très longue période sans jouer».

(L'essentiel/Sport-Center)