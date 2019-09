Benoît Paire éliminé en demi-​​finales à Metz

Benoît Paire, 23e joueur mondial, diminué par une infection en début de semaine, a été éliminé en demi-finales du Moselle Open en trois sets (4-6, 6-1, 6-2) et 1h31 par le Slovène Aljaz Bedene (76e), samedi à Metz.

Après avoir réalisé le break à 5-4 pour enlever le premier set 6-4 en 34 minutes, le Français a rapidement perdu son tennis laissant son adversaire dérouler. En finale, dimanche, le Slovène affrontera le vainqueur du match franco-français entre Lucas Pouille (26e) et Jo-Wilfried Tsonga (61e).

Fantastic tennis from start to finish.



Take a look at this exchange between @benoitpaire & @AljazBedene at the @MoselleOpen



: @TennisTV pic.twitter.com/oaYcxCuK4E