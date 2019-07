Federer-​​Djokovic, épisode 48, avantage Djoko

Roger Federer et Novak Djokovic, opposés en finale du tournoi de Wimbledon ce dimanche, seront face à face pour la 48e fois de leur carrière, avec un léger avantage au Serbe, qui a gagné 25 fois, contre 22 pour le Bâlois. Ce classique du tennis moderne a même davantage été joué que le blockbuster Federer-Nadal (40 confrontations, 24 victoires pour l'Espagnol et 16 pour le Suisse).

Si l'on ne tient compte que des rencontres dans les tournois du Grand Chelem entre Djokovic et Federer, l'écart reste en faveur du Serbe, qui mène 9 victoires à 6. Cependant, dans l'histoire récente de leurs oppositions en Grand Chelem, Djokovic a pris nettement l'ascendant puisqu'il a remporté leurs quatre derniers matches. Le Bâlois n'a plus battu le No 1 mondial depuis sept ans dans un tournoi majeur: c'était en 2012, en demi-finale à... Wimbledon.

Sur le gazon du All England Lawn Tennis Club, Djokovic a remporté leurs deux duels suivants, en finale en 2014 et 2015. Avant cette finale, les deux champions ne s'étaient plus croisés dans un Grand Chelem depuis trois ans et demi et la demi-finale de l'Open d'Australie en janvier 2016, qui avait largement tourné à l'avantage de Djokovic.

Les 15 rencontres Federer - Djokovic en Grand Chelem 2016 - Demi-finale de l'Open d'Australie: Djokovic bat Federer 6-1, 6-2, 3-6, 6-3

2015 - Finale de l'US Open: Djokovic bat Federer 6-4, 5-7, 6-4, 6-4

2015 - Finale de Wimbledon: Djokovic bat Federer 7-6 (7/1), 6-7 (10/12), 6-4, 6-3

2014 - Finale de Wimbledon: Djokovic bat Federer 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 5-7, 6-4

2012 - Demi-finale de Wimbledon: Federer bat Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

2012 - Demi-finale de Roland-Garros: Djokovic bat Federer 6-4, 7-5, 6-3

2011 - Demi-finale de l'US Open: Djokovic bat Federer 6-7 (7/9), 4-6, 6-3, 6-2, 7-5

2011 - Demi-finale de Roland-Garros: Federer bat Djokovic 7-6 (7/5), 6-3, 3-6, 7-6 (7/5)

2011 - Demi-finale de l'Open d'Australie: Djokovic bat Federer 7-6 (7/3), 7-5, 6-4

2010 - Demi-finale de l'US Open: Djokovic bat Federer 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5

2009 - Demi-finale de l'US Open: Federer bat Djokovic 7-6 (7/3), 7-5, 7-5

2008 - Demi-finale de l'US Open: Federer bat Djokovic 6-3, 5-7, 7-5, 6-2

2008 - Demi-finale de l'Open d'Australie: Djokovic bat Federer 7-5, 6-3, 7-6 (7/5)

2007 - Finale de l'US Open: Federer bat Djokovic 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), 6-4

2007 - Huitième de finale de l'Open l'Australie: Federer bat Djokovic 6-2, 7-5, 6-3

