Dominic Thiem forfait pour l'Open d'Australie

Le joueur de tennis autrichien Dominic Thiem ne participera pas l'Open d'Australie qui débute le 17 janvier afin de parfaire sa remise en forme après une blessure au poignet, a-t-il annoncé mardi sur les réseaux sociaux. «Après de courtes vacances, mon équipe et moi-même avons considéré les choses et décidé d'apporter des changements à mon calendrier pour le début de l'année. Je commencerai la saison à l'Open de Cordoba en Argentine, fin janvier, et en conséquence je ne jouerai pas à l'Open d'Australie cette année à Melbourne», a-t-il indiqué sur ses comptes Twitter et Instagram.

Thiem, 28 ans, est actuellement classé 15e joueur mondial. Fragilisé par une blessure au poignet ces six derniers mois, il avait déjà fait l'impasse sur le tournoi d'Abou Dhabi en décembre puis pour l'ATP Cup par équipes, à Sydney, qui doit commencer samedi prochain.

Le vainqueur de l'US Open 2020 a toutefois affirmé mardi que son poignet «est en condition optimum» et qu'il s'entraîne «normalement avec une très bonne intensité».

(L'essentiel)