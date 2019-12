«Les transsexuels, une création du Diable...»

Forte de ses 24 victoires en Grand Chelem au début de l'ère Open (fin des années 60-début des années 70), la légendaire Margaret Court a marqué l'histoire du tennis féminin. Mais depuis, elle tend à s'égarer un peu...

L'Australienne, qui a désormais 77 ans, est devenue pasteure. À ce titre, elle déclenche polémique sur polémique à travers des sermons on ne peut plus fracassants dans son église de Perth. Le dernier en date n'a pas manqué de faire couler beaucoup d'encre.

Contre le mariage gay

L'ex-championne s'est attaquée, cette fois, aux transsexuels, qu'elle qualifie de «création du Diable et non de Dieu». «Vous savez, les LGBT auraient souhaité ne jamais ajouter le T à la fin de ce sigle, a-t-elle lâché. Cela va leur causer tant de problèmes et particulièrement dans le sport féminin».

Margaret Court avait déjà suscité la controverse en s'érigeant contre le mariage gay. L'Américaine Billie Jean King et la Tchèque naturalisée américaine Martina Navratilova, deux filles qui ont également marqué les annales de la petite balle jaune, avaient vivement réagi à ce point de vue, allant même jusqu'à demander de trouver un autre nom au court «Margaret Court» à Melbourne. À noter que l'ex-joueuse doit être honorée en marge de l'Open d'Australie 2020, qui débutera le 20 janvier aux Antipodes. On ignore si cette perspective sera maintenue...

