Novak Djokovic offre sa raquette à un petit garçon

Novak Djokovic est entré dans l'histoire en remportant son 2e Roland-Garros dimanche: il est le seul joueur de l'ère Open à avoir remporté chacun des tournois du Grand Chelem au moins deux fois. En souvenir, il aurait pu garder cette raquette de la victoire pour raconter ses exploits, plus tard, à ses enfants Stefan et Tara (6 et 3 ans aujourd'hui) et ses petits-enfants. Au lieu de cela, le Serbe l'a spontanément tendue à un enfant au bord du court.

«Je ne connais pas le garçon», a-t-il déclaré en conférence de presse. «Il était dans mon oreille pendant tout le match, surtout quand j'avais deux sets à remonter. Il m'encourageait. Il me donnait aussi des tactiques», a-t-il souri. «Il était là: "Tiens ton service, obtiens une première balle facile, puis dicte, va à son revers." Il me coachait, au sens propre. J'ai trouvé ça très mignon, très sympa. Donc je lui ai donné ma raquette, il était la meilleure personne à qui je pouvais la donner en signe de gratitude, pour être resté avec moi et m’avoir soutenu».

La réaction du gamin a déjà été visionnée plus de 1,8 million de fois. On imagine qu'il aura dormi avec son précieux cadeau!

