La mère de Djokovic lave son linge sale en public

C’est connu, la belle-mère n'a jamais eu très bonne presse. Un mythe qui ne semble visiblement pas en être un au sein de la famille Djokovic, la maman Dijana et l’épouse Jelena ne partageant toujours pas les mêmes valeurs. La Serbe de 57 ans a d’ailleurs avoué publiquement ce qu’elle n’appréciait guère chez sa belle-fille.

La génitrice de Novak reconnait volontiers qu’il est «normal et naturel» que Jelena ait repris certaines choses et les fasse désormais à sa façon. «Il ne serait pas bon d'interférer», a même concédé Dijana au média serbe Blic. Avant de nuancer ses propos: «Malheureusement, ils viennent rarement nous voir. Ils ont créé leur famille et leur oasis. Jelena fait également certaines choses à sa façon que je ne soutiens pas.»

«Je ne pensais pas qu'ils se marieraient»

Le problème se situerait apparemment au niveau de la nourriture et du choix de Novak, effectué en 2015, de se priver de tout produit d’origine animale. «Il n’est pas devenu végétalien sous mon influence, avait alors contesté Jelena en mai dernier. C’est un champion sur et en dehors du terrain et personne ne peut le forcer à faire quoi que ce soit. Nous sommes une équipe, nous explorons tout ensemble et, en effet, il a été le premier à devenir vegan. Je suis bien avec moi-même et c’est toujours mon objectif. Chacun de nous fait ce qu’il veut, nos enfants (ndlr: Stefan et Tara, âgés respectivement de 7 et 4 ans) ont d’ailleurs toujours le choix.»

Mariés depuis 2014, Novak et Jelena s’étaient rencontrés en marge d’un tournoi de tennis en 2005. Difficile alors pour leur entourage de s’imaginer un tel avenir. «Novak et Jelena se sont rencontrés quand ils avaient tous deux 18 ans. Je ne pensais pas qu'ils se marieraient», s’est remémorée Dijana Djokovic. Puis de préciser le fond de sa pensée: «En tant que jeune homme jouant au tennis, il n'avait pas le temps de s'amuser. Il était plus sur la route qu'à la maison.»

Un mode de vie qui n’a guère changé. Si ce n’est que Novak le fait désormais accompagné, n’en déplaise à maman.

(L'essentiel/Chris Geiger)