Roger Federer: «Je jouerai à Roland-​​Garros»

Il semblerait que Roger Federer ait décidé que c'était la semaine des annonces. Trois jours après avoir lâché en marge d'une exhibition Uniqlo au Japon qu'il voulait - et allait - participer aux Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août) l'été prochain, le Bâlois a lancé une nouvelle bombinette, jeudi.

Assis devant la journaliste de CNN Christina MacFarlane - celle qui avait vu le Maître pleurer en janvier dernier lorsqu'il évoquait Peter Carter, décédé en 2002 - l'homme aux vingt titres en Grand Chelem a donné son calendrier 2020 dans les grandes largeurs. Si son programme post-Open d'Australie et après l'US Open demeure flou, le Suisse de 38 ans ne va pas se ménager au cœur de la saison.

«J'ai besoin de temps avec ma famille»

«Je jouerai Roland Garros et probablement pas beaucoup avant, parce que j'ai besoin de temps loin de tout ça, a-t-il expliqué. J'ai besoin de temps avec ma famille, nous avons besoin de vacances! Nous avons besoin d'une pause, surtout si je joue les Jeux olympiques. Je jouerai probablement Roland-Garros, Halle, Wimbledon, les JO, et ensuite peut-être Cincinnati et l'US Open».

Pendant trois saisons, de 2016 à 2018, l'homme aux vingt titres du Grand Chelem n'est pas venu à la Porte d'Auteuil, au grand dam des supporters qui le vénèrent, soit parce qu'il était blessé soit parce qu'il préservait des forces pour des objectifs plus accessibles, comme Wimbledon qui vient juste après. En 2019, dix ans après sa seule victoire en finale contre le Suédois Robin Soderling, son grand retour s'est soldé par une belle réussite sportive. Il n'a perdu qu'en demi-finale contre Rafael Nadal (6-3, 6-4, 6-2), le futur vainqueur. C'était la sixième fois en six matches (dont 2 finales) que le champion helvète perdait à Roland-Garros contre son grand rival espagnol.

Préparation écourtée

Il est probable que sa préparation au Grand chelem français sera réduite sur la surface qui lui a le moins réussi tout au long de sa carrière et sur laquelle il s'est fait rare, ces dernières saisons. Il a manqué les trois dernières éditions de Monte Carlo, quatre des cinq dernières de Madrid et deux des trois dernières de Rome. L'an passé, il avait joué à Madrid et à Rome avant d'arriver à Paris.

Federer a annoncé en début de semaine qu'il participerait aux JO de Tokyo, dans l'espoir de décrocher enfin l'or en simple, un des très rares titres prestigieux qui lui manque. Il a remporté l'or en double avec Stan Wawrinka, à Pékin, en 2008, et l'argent en simple à Londres en 2012, où il avait été battu en finale par Andy Murray. Il n'avait pas participé aux Jeux de Rio en 2016.

(L'essentiel/jsa)