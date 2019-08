La bourde improbable de Feliciano Lopez

Vainqueurs en double du tournoi du Queen's en juin dernier, l'Espagnol Feliciano Lopez et l'Écossais Andy Murray sont à nouveau associés cette semaine, à Montréal. Au premier tour, ils ont eu fort à faire face à Lukasz Kubot (Pol) et Marcelo Melo (Bré), têtes de série Nos 2 du tournoi canadien. Lopez et Murray se sont imposés 7-6 6-3 11-9 et ont même dû sauver une balle de match.

Un geste de Lopez a cependant retenu l'attention. À 4-3 dans le premier set, alors que le score est de 0-40 sur le service de Lopez, l'Espagnol, histoire de gagner du temps, n'a pas laissé tomber une balle qui allait rebondir hors du court. Son amorti a compté comme un coup de raquette, donnant le point (ainsi que le jeu) à ses adversaires.

(L'essentiel/Sport-Center)