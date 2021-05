Naomi Osaka va zapper les médias à Roland-​​Garros

Double championne de l’US Open et de l’Open d’Australie, Naomi Osaka n’a jamais vraiment brillé à Roland-Garros, ne dépassant jamais le stade des 16es de finale sur la terre ocre de la Porte d’Auteuil. Mais à quelques jours du grand rendez-vous parisien, la Japonaise a lâché une petite bombe sur les réseaux sociaux en dévoilant son intention de ne pas s’exprimer face aux médias, ce qui est contraire au règlement en vigueur.

Afin de justifier sa dérobade et son art maîtrisé du contre-pied, Osaka a mis en avant sa santé mentale, lassée d’être toujours soumise aux mêmes questions. «J’ai toujours senti que les gens ne prennent pas en compte la santé mentale des sportifs et je le sens d’autant plus dans les conférences de presse auxquelles je prends part ou j’assiste. On nous y pose des questions qu’on a déjà entendues à de nombreuses reprises ou des questions qui nous mettent dans le doute, et je ne vais pas me présenter face à des personnes qui veulent insinuer le doute en moi», a ainsi expliqué la numéro deux mondiale.

Jusqu'à 20 000 euros d'amende

Si la Japonaise entend snober les médias durant son séjour parisien, c’est, dit-elle, pour se préserver des questions trop intrusives des journalistes. «J’ai vu beaucoup d’athlètes craquer devant la presse. Et je pense que ces situations reviennent à enfoncer quelqu’un alors qu’il est déjà à terre».

La joueuse assure que sa décision n’a rien de personnel vis-à-vis des organisateurs de Roland-Garros. Naomi Osaka se dit même prête à passer à la caisse, afin de payer les amendes que son comportement va immanquablement provoquer. «Mais, devait-elle préciser, si l’organisation pense qu’elle peut continuer à dire "passe devant la presse ou tu auras une amende", et continue d’ignorer la santé mentale des sportifs, alors je n’aurai plus qu’à rire. J’espère que la somme considérable d’amendes que je devrai payer ira à des associations qui œuvrent sur la santé mentale». Chaque absence de la joueuse devant les micros pourrait lui coûter jusqu’à 20 000 euros d’amende…

