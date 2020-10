Diminué physiquement, sans énergie pendant près d’un set et demi, Novak Djokovic s’est extirpé mercredi d’une soirée mal embarquée en quarts de finale de Roland-Garros face à Pablo Carreno Busta, son cauchemar de l’US Open (NDLR: le Serbe avait été disqualifié face à l’Espagnol après avoir lancé une balle sur juge de ligne), en mangeant des dattes et en faisant appel par deux fois au physio, pour s’imposer 4-6 6-2 6-3 6-4.

Carreno frustré



Plutôt calme lors de la partie en anglais en conférence de presse, l’Espagnol a mis les deux pieds dans le plat dès la première question en espagnol. «Je savais que ça pouvait se passer parce qu'à chaque fois qu'il est en difficulté, il le fait. Et s'il l'a fait, ça voulait dire qu'il était dans le dur, qu'il n'était pas à l'aise et que j'ai réussi à jouer à un haut niveau. C'est pour ça qu'il était dans le doute. Cela fait longtemps qu'il fait ça. À chaque fois que le match se complique pour lui, il demande un temps mort médical. Je ne sais pas s'il a une douleur chronique à l'épaule ou si c'est mental, mais à chaque fois qu'il est dans le dur, ça revient. Je savais que ça arriverait à l'US Open, que ça arriverait ici et que ça continuera».

«Je ne me sentais pas très bien en arrivant sur le terrain, il s'est passé des choses à l'échauffement. Il a fallu que je fasse avec ces problèmes physiques en entrant sur le court. Mais c'est allé de mieux en mieux au fil du match, j'ai eu moins mal, a déclaré le n°1 mondial. Il ne faut rien lui enlever à lui (Carreno), il a été meilleur pendant un set et demi, il dictait le jeu. Moi, j'étais très neutre, je manquais d'énergie dans les jambes, dans mes mouvements, dans le jeu en général. Il m'a fallu un set et demi pour me sentir bien et bien jouer», a-t-il relevé.

Un énorme patch dans le cou

Comme toujours, Novak Djokovic s'est montré très mystérieux sur les douleurs dont il avait souffert en conférence de presse. «J'ai eu des problèmes au cou et à l'épaule. C'est tout ce que je dirai. Je ne veux pas entrer dans les détails car je suis toujours dans le tournoi. Je vais bien. Comme je l'ai dit, au fur et à mesure que le match avançait, mon corps s'est chauffé et la douleur s'est estompée. Ça m'a permis de jouer de mieux en mieux», a-t-il dit.

«Nole», qui avait déclaré forfait pour Cincinnati cet été juste avant l’US Open à cause de douleurs au cou, avait déjà été vu plus tôt dans la journée en train de se faire manipuler. Il est entré sur le court avec un énorme patch dans le cou et s'est massé lui-même l'intérieur du coude gauche plusieurs fois avant de faire venir deux fois le physio à des changements de côté pour se faire masser le biceps gauche.

