Zverev qualifié pour la première fois en demies

L'Allemand Alexander Zverev a battu le Suisse Stan Wawrinka en quarts de finale (1-6, 6-3, 6-4, 6-2) et jouera à l'Open d'Australie sa 1re demie de Grand Chelem. Zverev qui, à 22 ans, n'avait jamais dépassé les quarts en Majeur, affrontera pour une place en finale le n°1 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, ou l'Autrichien Dominic Thiem (5e).

«Personne ne peut imaginer ce que cela signifie pour moi. J'ai travaillé très dur pour améliorer mon service et le travail paie aujourd'hui, au meilleur moment, car c'est en Grand Chelem qu'il faut jouer son meilleur tennis», a lancé Zverev. «J'étais prêt à expliquer aux journalistes pourquoi j'avais perdu en trois sets», a reconnu Zverev en référence à la perte express de la première manche.

«Je me sens beaucoup plus forte»

«Il m'a fallu un set pour m'habituer à sa balle», a-t-il avancé. L'Allemand, qui a déjà remporté trois titres en Masters 1000 (Rome 2017, Canada 2017 et Madrid 2018) et s'est imposé dans le Masters de fin de saison à Londres en 2018, n'avait encore jamais dépassé les quarts en Majeur. Il estime cependant que le fait d'atteindre enfin, à 22 ans, les demies d'un Grand Chelem, n'est pas encore «le plus beau jour de (sa) vie». «Je suis désolé mais moi j'aime les titres!», a souligné le joueur qui a atteint la 3e place à l'ATP en 2017, devenant le plus jeune joueur à monter sur le podium depuis Novak Djokovic en 2007.

Dans le tableau féminin, Simona Halep a balayé Anett Kontaveit (6-1, 6-1) en 53 minutes et rejoint les demi-finales. «J'ai beaucoup travaillé pendant l'intersaison et je me sens beaucoup plus forte en ce début de saison que les années précédentes», a déclaré la Roumaine de 28 ans, ex-n°1 mondiale et finaliste à Melbourne en 2018.

Simona Halep affrontera en demi-finale l'Espagnole Garbine Muguruza, 32e mondiale, qui a battu la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e) 7-5, 6-3. «Je la connais depuis longtemps, alors je sais que ce sera difficile», a commenté au sujet de sa prochaine adversaire l'ex-n°1 mondiale qui n'avait encore jamais atteint les demies à Melbourne.

