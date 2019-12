Marion Bartoli a retrouvé le goût de vivre

Des hauts et des bas. Tel pourrait être le résumé de la vie - très contrastée - de Marion Bartoli (35 ans). Des hauts, comme la victoire à Wimbledon en 2013, entre autres temps forts d'une carrière tennistique remarquable. Des bas, comme des problèmes de santé - liés à des fréquentations «toxiques» - qui l'ont vu maigrir de plus de 30 kilos et devenir carrément anorexique.

La joueuse du Puy-en-Velay a enfin retrouvé la stabilité qui lui faisait défaut, le bonheur qui l'a souvent fui. Elle file désormais le parfait amour avec le footballeur belge Yahya Boumediene, son complice depuis six mois avec qui elle va se marier.

«Un des plus beaux jours de ma vie! Je suis tellement heureuse et émue de devenir ta femme, mon amour!», avait-elle annoncé, en novembre, sur Instagram. Les deux tourtereaux se sont déjà mariés «religieusement, selon la tradition musulmane» et s'affairent à la préparation d'une méga-fête, en 2020 «entre Roland Garros et Wimbledon, dans le sud de la France».

Dans l'immédiat, Marion Bartoli - qui coache désormais la Lettone Jelena Ostapenko, 45e mondiale et vainqueur de Roland-Garros 2017 - a clamé haut et fort son bonheur dans une interview accordée au quotidien belge «La Dernière Heure». Elle confesse notamment avoir découvert Liège, la ville de son chéri de footballeur. «Tout le monde le connaît à Liège. Les filles aussi Et comme je suis une grande jalouse, ce n'est pas toujours simple. Si une fille veut prendre une photo juste avec Yahya sans moi, elle doit faire gaffe», a-t-elle averti.

Yahya Boumediene étant sans club professionnel depuis une année, la Française - fan de foot et plus particulièrement de l'Olympique de Marseille - assiste même à des matches de Provincial 4 (9e niveau en Belgique). «Vraiment intéressant comme niveau de jeu», a-t-elle ironisé, clin d'oeil - bien sûr - à son amoureux.

