Osaka est stoppée dès le 2e tour à Madrid

La N.2 mondiale, Naomi Osaka, a été stoppée dès le deuxième tour à Madrid par la Tchèque Karolina Muchova (20e) en trois sets 6-4, 3-6, 6-1 dimanche, pour son premier tournoi sur terre battue depuis près de deux ans, à un mois à peine de Roland-Garros. Moins à l'aise sur ocre que sur dur, la quadruple lauréate en Grand Chelem, d'abord efficacement manoeuvrée et contrée par Muchova, jusqu'à ce que la Tchèque compte un set et un break d'avance, semblait avoir trouvé la solution dans la deuxième manche: se montrer plus patiente et accepter de devoir travailler davantage à l'échange.

Mais la Japonaise a rapidement perdu le fil dans le set décisif et Muchova n'a cette fois pas laissé passer sa chance. Avant ce tournoi, Osaka n'avait plus joué sur terre battue depuis quasiment deux ans et l'édition 2019 de Roland-Garros, une incursion en Fed Cup en février 2020 (défaite contre Sara Sorribes) mise à part.

(L'essentiel/afp)