L'arbitre de la finale de Wimbledon mis à pied

À 44 ans, l'arbitre de chaise argentin Damian Steiner a vécu une sorte de sommet en carrière, le 14 juillet dernier, lorsqu'il s'est vu attribuer la finale du tournoi de Wimbledon, sa toute première finale de Grand Chelem. Il ne le savait pas encore, mais il allait diriger un match d'anthologie, Novak Djokovic ayant battu Roger Federer 13-12 au tie-break du cinquième set après un match de 4h55.

Mais il est des lendemains qui déchantent. Damian Steiner a en effet été mis à pied par l'ATP le 15 août dernier, et il a été biffé de la liste des «chair umpires» officiant à l'US Open, qui vient de commencer à New York. C'est ce qu'a révélé le journaliste Christopher Clarey dans le New York Times.

Sad tennis story: a gifted chair umpire at the pinnacle of his career after working the great Djokovic-Federer final is fired by the ATP for giving unauthorized interviews. Our exclusivehttps://t.co/duZ93tp7il– Christopher Clarey (@christophclarey) August 26, 2019

Le motif de ce renvoi? Damian Steiner aurait abordé des sujets tabous dans quelques-unes des interviews qu'il a données depuis sa finale londonienne. Il faut savoir que les règles sont strictes concernant les arbitres et leur possibilité de s'exprimer dans les médias. Logiquement, ils sont censés faire une demande auprès de l'ATP pour chaque prise de parole, sachant que l'organe faîtier du tennis préfère de manière générale qu'ils ne s'expriment pas - ou le moins possible.

Or, Damian Steiner s'est exprimé dans plus de dix médias différents. Il s'est donc mis en danger, et l'ATP a immédiatement réagi, estimant qu'il avait enfreint les règles et développé des sujets interdits. Si l'arbitre argentin garde son statut (badge d'or) et pourra toujours officier en Grand Chelem à l'avenir, il a été remplacé par le Français Renaud Lichtenstein pour l'US Open.

(L'essentiel)