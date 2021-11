Djokovic s’est trouvé une maison dans le Piémont

Facile vainqueur (6-3 6-2 en 1 h 04’ de jeu) du No 5 mondial Andrey Rublev, qu’il défiait mercredi pour la première fois, Novak Djokovic a eu envie de prolonger le plaisir. Dans une enceinte du Pala Alpitour acquise à sa cause, le Serbe de 34 ans a d’abord parlé en italien sur le court. Avant de s’octroyer une quinzaine de minutes pour signer des autographes et prendre des selfies avec des enfants.

«Je me sens vraiment à la maison à Turin, a dit le No 1 mondial devant les journalistes. Parler la langue m’aide à être connecté avec le public. Il me supporte et me montre qu’il est heureux de ma présence. Je ressens son énergie. Aussi, je sais que c’est une ­opportunité unique pour un enfant de venir voir jouer les meilleurs une fois. Il n’est pas toujours possible de satisfaire tout le monde mais je fais au mieux.»

Il n’y avait tellement rien à redire sur la performance de «Nole» face au jeune Russe que son point presse a tourné autour de sujets annexes. Comme sa passion naissante pour le saxophone. «Je l’ai avec moi, mais il est encore dans la valise. Étant donné la configuration de notre hôtel, je préserve ma femme et mon équipe de ce bruit terrible qui sort de mon instrument (ndlr: il sourit). Je suis débutant mais peut-être qu’un jour, je serais capable de jouer assez bien pour performer avec ce très bon DJ que vous avez ici.» Qualifié pour sa 10e demi-­finale aux Masters, Novak Djokovic évoluera avec «moins de pression» vendredi contre Cameron Norrie. Le Britannique, qui a remplacé Stefanos Tsitsipas, blessé à un coude, s’est incliné en soirée contre Casper Ruud 1-6 6-3 6-4.

(L'essentiel/Jérémy Santallo)