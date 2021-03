«Je m'entraîne comme si je continuais dix ans»

«L'essentiel»: Comment se passe votre retour, trois mois après la naissance de votre fille?

Reprise



Mandy Minella reprendra au tournoi d'Oeiras (Portugal) à partir du 12 avril.

Mandy Minella: Ça va plutôt bien. J'ai recommencé tout doucement le sport six ou sept semaines après l'accouchement, puis je suis montée en cadence et en volume. J'ai juste eu un gros rhume qui m'a bloquée pendant une semaine. J'ai l'expérience de mon premier retour donc je sais où je vais, même si c'est plus dur car je suis un peu plus vieille.

Vous aviez évoqué un retour pour Roland-Garros, pourquoi revenir finalement dès avril?

Je pense que c'est bien de sortir pour voir où j'en suis. Plus tôt je reprendrai les tournois, plus je serai prête à Roland-Garros.

Quels sont vos objectifs pour la saison 2021, dont vous aviez dit qu'elle serait votre dernière?

J'ai envie de bien faire sur les Grands Chelems et à Luxembourg en septembre. Je m'entraîne comme si je continuais encore dix ans. D'ailleurs, je me dis que ce serait dommage de finir dès septembre. J'adore l'Australie et comme ma grande (Emma, 3 ans) n'est pas encore à l'école, c'est le moment où jamais pour y aller avec elle en janvier. Je verrai où j'en suis à ce moment-là. Ça pourrait durer plus longtemps, mais pas après la rentrée 2022 car Emma ira à la maternelle.

Votre famille passe-t-elle avant le tennis à présent?

Oui, la famille passe avant tout. Si les mesures sanitaires ne permettent pas d'aller sur un tournoi ensemble, on n'ira pas.

(Recueilli par Tom Vergez/L'essentiel)