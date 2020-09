Avant «Djoko», les autres disqualifiés célèbres

Le monde du tennis est encore un peu groggy. Parce qu’il s’agit de Novak Djokovic, No 1 mondial, invaincu en 2020 et grand favori de cet US Open, la disqualification du Serbe, dimanche soir face à Pablo Carreño Busta, a pris la forme d’un tsunami médiatique. Or un coup d’œil dans les archives vient rappeler que n’importe quelle disqualification pour «atteinte physique» (physical abuse) est un choc. Pourquoi? Parce que ces gestes, jet de raquette ou de balle, ne sont jamais intentionnels. Le joueur se retrouve donc toujours piégé par ses humeurs et un concours de circonstances que l’intransigeance du règlement choisit de ne pas prendre en compte. En tennis, l’espace de jeu est en effet sanctifié: aucun de ses acteurs ne doit y risquer son intégrité physique. Novak Djokovic avait beau le savoir, il a payé son dérapage au prix fort. Comme Shapovalov, Nalbandian et Henman avant lui.

Nalbandian: la plus prestigieuse

Existe-t-il, hors Grand Chelem, central plus prestigieux que celui du Queen’s? Probablement pas. Alors imaginez ce que cela signifie de se faire disqualifier dans l’atmosphère guindée de South Kensington, qui plus est dans une finale que vous êtes en train de mener. Telle est «le drame» vécu par David Nalbandian en 2012. L’Argentin, finaliste à Wimbledon en 2002, n’a pas réussi à utiliser le gain de la première manche pour se calmer et oublier des conditions de jeu trop glissantes lorsqu’il commet l’irréparable (7-6, 3-4).

Son geste? Un coup de pied dans la petite structure publicitaire qui protège ou entoure les juges de ligne. C’est une évidence, «Nalbi» frappe trop fort et trop près des jambes de l’officiel. Mais il a la malchance de voir la structure exploser sous l’impact. Une partie de celle-ci provoque alors une coupure au niveau du tibia de l’infortuné juge de ligne. Le juge arbitre n’a plus le choix: Cilic est proclamé vainqueur et Nalbandian doit ruminer sa honte le temps de la cérémonie protocolaire lors de laquelle il répondra avec élégance et caractère aux questions de Sue Barker.

Shapovalov: la plus violente

Denis Shapovalov pourrait bien être l’un des grands «bénéficiaires» de la disqualification de Djokovic puisque c’est lui qui affrontera Carreño Busta mardi pour une place en demi-finale. Mais le Canadien est aussi l’un des plus célèbres prédécesseurs du Serbe. La scène remonte à un premier tour de Coupe Davis, en février 2017. En train de passer à côté d’un cinquième match décisif, «Shapo», qui n’a alors que 17 ans, envoie une balle de toutes ses forces en direction des tribunes. Sauf qu’il se trompe de côté et touche l’arbitre Arnaud Gabas juste en bordure de l’œil gauche. La disqualification ne fait pas un pli, le gamin est en larmes et, heureusement, pour quelques millimètres, l’arbitre ne subit pas des séquelles irréversibles au niveau de la vision.

«J’ai vécu cette situation et je sais donc exactement ce que peut ressentir Novak (Djokovic), a réagi Denis Shapovalov hier soir après sa victoire contre David Goffin. Bien sûr, il n’avait aucune intention de faire mal à cette femme. Heureusement, elle va bien. Cela aurait pu très mal se terminer. Mais heureusement, tout le monde va bien. Comme je l’ai dit, c’est très malheureux pour tout le monde. J’espère que Novak pourra se reprendre et aller de l’avant. Il doit évoluer et apprendre de cela.»

Henman: la plus improbable

Pour tous ceux qui l’ont admiré sur le court ou l’écoute sur la BBC dans ses costumes taillés sur mesure, il s’agit d’un non-sens total. Tim Henman disqualifié pour une atteinte physique? No way! Et pourtant, «Gentleman Tim» devient le premier joueur disqualifié en double de l’histoire de Wimbledon en 1995 lors d’un match disputé avec Jeremy Bates contre la paire Holms-Tarango (ironie absolue tant Jeff Tarango fut le plus exécrable joueur des années 1990).

Que s’est-il passé ce jour-là? Frustré par un retour gagnant de l’Américain, Henman décide d’évacuer sa frustration en frappant une balle contre le filet. Sauf qu’entre le début de son geste et sa réalisation, la ramasseuse de balle agenouillée trois mètres devant lui décide de se lever et de sprinter pour traverser le court. La malheureuse reçoit alors la balle en pleine tempe; ce qui oblige le mythique juge arbitre de Wimbledon Alan Mills de prononcer le «default».

«J’ai bien conscience qu’elle a démarré d’un coup mais tu es responsable pour tout ce qu’il se passe sur le terrain», explique-t-il à Tim Henman. Vingt-cinq ans plus tard, la règle n’a pas changé. Tous les professionnels connaissent son application intransigeante, parfois en dépit du principe de proportionnalité. Si même Tim Henman en fait les frais, c’est bien que personne n’est à l’abri. Personne, même pas Novak Djokovic.

(L'essentiel/Mathieu Aeschmann)