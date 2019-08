Tout est géant du côté de l'US Open

En 1965, Serge Gainsbourg chantait: «J'ai vu New York, New York USA… haut, c'est haut!». Ce refrain toujours d'actualité colle bien aux caractéristiques du Billie Jean King Tennis Center, qui accueille à New York la 4e levée du Grand Chelem de la saison. Situé à Flushing Meadows, à quelques encablures de Manhattan, le complexe arbore un court central baptisé du nom d'Arthur Ashe, en hommage à l'un des plus grands gentlemen du sport américain, vainqueur en 1968 du premier US Open, qui peut accueillir la bagatelle de 23 000 spectateurs. Soit plus que nulle part ailleurs sur le circuit professionnel.

En montant tout en haut des tribunes, c'est à peine si on peut distinguer Roger Federer de Novak Djokovic, mais pour les fans américains, il s'agit presque d'un détail. Tant qu'ils peuvent participer à l'ambiance chaotique des lieux, et ovationner ou huer selon l'humeur les champions ou arbitres tout en se gavant de hamburgers, bière ou autres cheesecakes, le déplacement en vaut la peine. Ici, tout est grand, et notamment les chèques remis aux joueurs, puisque les vainqueurs du simple, hommes et dames, se verront remettre pas moins de 3 800 000 dollars. Là aussi, c'est bien plus qu'ailleurs.

Lundi, en tout cas, le tournoi a ouvert ses portes sous une fraîcheur et un vent qui contrastaient avec l'extrême moiteur généralement attendue à cette période de l'année. Quelques jours plus tôt, la Grande Pomme suffoquait. Mais on a le temps de voir arriver des jours et des ­moments chauds, très chauds.

(L'essentiel)