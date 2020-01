Serena Williams reverse ses gains à l'Australie

Incredible presentation at @ASB_Classic !First @serenawilliams meets the legendary Ruia Morrison......then she announces she will donate her prize money (and a dress from each of her matches) to the bushfire relief effort! pic.twitter.com/xNVYAeLn3u— WTA (@WTA) January 12, 2020

Serena Williams a remporté, dimanche à Auckland, son premier titre depuis près de trois ans en dominant en finale sa compatriote Jessica Pegula (WTA 84) en deux manches (6-3 6-4). L'Américaine de 38 ans n'avait plus soulevé de trophée depuis son dernier succès en Grand Chelem, lors de l'Open d'Australie 2017. Elle a annoncé qu'elle allait faire don de ses gains (43 000 dollars) et de sa robe en faveur des victimes des incendies en Australie, qui ont déjà ravagé plus de 8 millions d'hectares, provoqué la mort d'au moins 27 personnes, détruit plus de 2 000 habitations et tué un milliard d'animaux.

«Je joue en Australie depuis plus de 20 ans et c'est vraiment dur pour moi de regarder les infos et de voir ce qui s'y passe, tous ces incendies... ces animaux (morts) et tous ces gens qui ont perdu leur logement», a expliqué Serena Williams.

A first title in three years for @serenawilliams !She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe— WTA (@WTA) January 12, 2020

(L'essentiel/afp/jsa)