Zverev nie avoir frappé son ex-​​petite amie

L’Allemand Alexander Zverev, accusé de violences conjugales par une ancienne petite amie, a de nouveau nié les faits, affirmant qu’il n’est pas l’homme qu’elle dépeint, vendredi lors d’une conférence de presse avant le début du Masters de Londres. «Nous avons eu des hauts et des bas, mais la manière dont notre relation est décrite ne correspond pas à ce qu’elle était. Ce n’est pas celui que je suis, ce n’est pas la façon dont j’ai été élevé par mes parents», a déclaré le 7e joueur mondial du tennis.

«Cela me rend triste de voir l’impact que de telles fausses accusations peuvent avoir sur le sport, sur le monde extérieur, sur moi-même aussi. Je m’excuse sincèrement que l’attention se soit détournée du sport. Nous aimons tous jouer au tennis. C’est pour cela que nous sommes ici», a poursuivi l’Allemand de 23 ans, deux jours avant le début du Masters de fin d’année, confirmé à huis clos du 15 au 22 novembre.

Fin octobre, une de ses ex-compagnes, Olga Sharypova, l’avait accusé de lui avoir fait subir plusieurs épisodes de violences physiques et psychologiques pendant leur relation entamée en septembre 2018. Déjà interrogé à ce sujet à plusieurs reprises la semaine passée lors du Masters 1000 de Paris, l’Allemand s’était borné à renvoyer à un communiqué initial publié sur les réseaux sociaux, dans lequel il affirmait que ces allégations étaient «infondées» et répétait ses dénégations. Il avait affiché sa sérénité après sa défaite en finale contre le Russe Daniil Medvedev et affirmé qu’il gardait «un large sourire» sous son masque. Alexander Zverev affrontera Medvedev (No 4) lundi pour son premier match du Masters de Londres.

