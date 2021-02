Depuis le tirage au sort des tableaux de l’Open d’Australie vendredi passé, tous les observateurs s’accordaient à dire que ce match du 1er tour entre Denis Shapovalov (ATP 12) et Jannick Sinner (32e) réunissait tous les ingrédients d’un blockbuster. Et ils ne s’étaient pas trompés puisque les deux hommes ont régalé l’assistance de la Margaret Court Arena toute la soirée.

S’il a finalement aussi bénéficié de la fatigue du jeune Italien de 19 ans, titré la veille (ndlr: dimanche) au Great Ocean Road Open, pour s’imposer en près de 4 heures de jeu 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4, le Canadien de deux ans son aîné n’a pas du tout apprécié de se voir refuser un aller-retour aux toilettes alors qu’un temps mort médical venait de lui être accordé pour son épaule.

«Qu'est-ce qu'il se passe si j'y vais? Je vais prendre une amende? Je n'en ai rien à faire. Comment ça je ne peux pas y aller, tu vas me disqualifier? s’est interrogé Denis Shapovalov en se dirigeant vers la sortie… avant de revenir sur ses pas et de se rasseoir. Je vais me pisser dessus (…) Je vais pisser dans une bouteille. Pourquoi pas? Vous n'autorisez pas les joueurs à pisser?»

Plus tard, face à la presse, le joueur n’y est pas allé par quatre chemins. «Je pense que c'est une règle stupide. Surtout pour moi, car j'ai la plus petite vessie qui soit, je dois littéralement aller pisser après chaque set. Donc c’est compliqué, surtout quand vous êtes sur le terrain pendant si longtemps. (...) Avant le match, j’essaie de m’hydrater le plus possible, alors oui, je dois aller faire pipi, mec.»

Avant de poursuivre: «Ce n'était pas la faute de l'arbitre. Mais vous savez, j'aurais eu le temps d’y aller au moment où le physio est arrivé sur le court. Donc, je pense que nous devrions pouvoir faire plus de pauses pour aller aux toilettes (…) Je pense que nous le méritons.»

(L'essentiel/JSA)