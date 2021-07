Federer bien accompagné sur le court en vacances

Roger Federer et Thierry Henry ensemble, c’est déjà pas banal, alors les voir tous deux sur un court avec des enfants, c’est exceptionnel.

Les deux stars se sont retrouvées en Croatie, sur l’Île de Losinj, là où l’entraîneur de Federer, Ivan Ljubicic, a son académie de tennis. Les trois hommes et leurs femmes se sont accordés du temps libre en vacances, se retrouvant pour un repas en commun.

Roger and Mirka Federer are currently spending some time on the island of Lošinj in Croatia????????. Yesterday they were spotted at a restaurant with Ivan Ljubičić, Thierry Henry and their wives. They enjoyed peace and privacy without security guards. pic.twitter.com/cugGDSEkVG