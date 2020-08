Murray écarte Zverev et crée la sensation

Le n°1 mondial Novak Djokovic, solide, a réussi lundi son entrée au Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à Flushing Meadows, contrairement à Dominic Thiem sorti dès le 2e tour, tout comme Alexander Zverev tombé sous la raquette du revenant Andy Murray.

À une semaine de l’US Open, son gros objectif après six mois sans tennis, coronavirus oblige, Serena Williams a elle frôlé une grosse déconvenue face la Néerlandaise Arantxa Rus, 72e mondiale, mais s’est tout de même qualifiée pour les 8e de finale.

Pour son retour sur un court, plus de deux mois après le fiasco de l’Adria Tour lors duquel il a contracté le coronavirus, Djokovic n’a pas eu partie facile contre le Lituanien Ricardas Berankis. Mais il a fini par l’emporter 7-6 (7/2), 6-4.

Le Serbe, qui a renoncé à jouer le double à cause de douleurs au cou, a perdu son service à chaque début de set, mais s’est immédiatement repris. Il lui a tout de même fallu aller jusqu’au jeu décisif au premier set. C’est le 18e qu’il remporte sur ses 19 derniers. «Mon jeu va de mieux en mieux. Ce n’est pas encore là où je voudrais que ce soit, mais ça va dans la bonne direction», a commenté Djokovic, qui affrontera l’Américain Tennys Sandgren au prochain tour.

Dominic Thiem, son rival présumé à New York, a lui chuté lourdement 6-2, 6-1 face au Serbe Filip Krajinovic. «C’était un match horrible de ma part. J’ai eu beaucoup de mal à retourner, je manquais de rythme», a dit l’Autrichien après sa première rencontre en cinq mois. Plus tôt, Andy Murray, 33 ans, a montré qu’il avait de très beaux restes en s’imposant 6-3, 3-6, 7-5 contre Zverev.

Vainqueur du tournoi en 2008 et en 2011, le Britannique était mené 5-4 dans le troisième set. Le bras de Zverev a alors tremblé, notamment au service puisqu’il a commis quatre doubles fautes d’affilée (sur deux jeux). Ce dont Murray a profité en sortant aussi de superbes coups.

