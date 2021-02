Djokovic bat Zverev et rejoint Karatsev en demi-​​finales

Novak Djokovic (n°1) s'est défait mardi d'Alexander Zverev (7e) 6-7 (6/8), 6-2, 6-4, 7-6 (8/6) au terme d'un match décousu et affrontera Aslan Karatsev (114e) en demi-finale de l'Open d'Australie. Le Serbe, en quête d'un neuvième titre à Melbourne, n'a pas semblé gêné par ses abdominaux. Il jouera sa 39e demi-finale de Grand Chelem.

«Jusqu'à l'ultime coup, le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Émotionnellement, je suis épuisé. On s'est poussés à bout», a commenté le Serbe. Il a été sous pression dès le premier jeu de la partie, qu'il a cédé sur son service, et a couru après le score durant toute la manche.

«À part au deuxième, j'ai très mal débuté les sets»

«J'avais besoin de temps pour me chauffer, sentir que j'étais en mesure de bien faire les rotations. J'ai eu la chance de débreaker et le tie break a été très serré», a commenté Djokovic qui arborait un gros pansement sur les abdominaux... comme son adversaire. Mais contrairement aux deux matches précédents, Djokovic n'a pas laissé paraître de douleur. Et il a su revenir au score à chaque fois que Zverev s'est détaché et a semblé pouvoir prendre le match à son compte.

«À part au deuxième, j'ai très mal débuté les sets. J'ai perdu mes services très tôt», a regretté Djokovic en soulignant avoir pu s'appuyer sur un excellent service. Djokovic a réussi 23 aces contre 21 à Zverev. Mais il a également commis 56 fautes directes contre 38 à son adversaire. «J'ai extrêmement bien servi, réussi un peu plus d'aces que lui, ce qui est un miracle face à un aussi bon serveur que Sasha», a-t-il souligné.

Le Serbe a cependant concédé un break en tout début de troisième set et s'est retrouvé mené 3-0. À 3-1, il s'est énervé, a fracassé une raquette au sol, pris un avertissement et perdu le jeu (4-1). Mais dans la foulée, il a aligné cinq jeux et ravi la manche. «Quand j'ai cassé ma raquette, je me suis reconcentré et le match a tourné», a-t-il expliqué en souriant. «S'il (Zverev) avait gagné, ça aurait été tout à fait mérité», a-t-il cependant ajouté.

«Il est très fort, il bouge bien»

Car dans la quatrième manche, il a de nouveau été mené 3-0 et a sauvé plusieurs balles de 5-3 pour Zverev. Puis il a sauvé une balle de set à 6-5 avant de décrocher le tie break. Cette fois, c'est lui qui a remporté le jeu décisif, et le match. Dans la quête d'un neuvième titre à Melbourne, son 18e en Grand Chelem, il va affronter jeudi le surprenant Russe Aslan Karatsev, premier joueur à s'inviter dès son premier Grand Chelem dans le dernier carré dans l'ère Open.

«Je ne l'avais jamais vu jouer avant l'Open d'Australie. Il est très fort, il bouge bien, il a un très bon revers, il sert bien, il est motivé parce qu'il n'a rien à perdre», a analysé Djokovic. Il ne s'est pas étendu sur l'état de sa blessure, se bornant à dire que «les mains magiques de (son) physio» lui avaient permis d'en être là.

Mais le nombre de joueurs blessés ne le laisse pas indifférent. «Il y en a trop, a-t-il estimé. Les gens ne se rendent pas compte, mais le nombre de blessures dans ce tournoi montre à quel point la quarantaine laisse des séquelles sur les corps des joueurs», a-t-il commenté.

Le patron, c'est Djokovic ! Le maître des lieux prend le meilleur sur Zverev en 4 sets pour rejoindre Karatsev en demi-finale



Suivez le dénouement de l'Open d'Australie sur Eurosport et https://t.co/7qbNJch1A0#AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/nzGk1ZJ7eT — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 16, 2021

Encore un avion qui vient de passer le mur du son ? Négatif, c'était simplement le cri de Djokovic en provenance de Melbourne.



Le Djoker prend les commandes contre Zverev : 6-7, 6-2, 6-4.



Suivez le dénouement sur Eurosport 1 https://t.co/K2Z1V7AREA #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/rbGzjkxAG3 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 16, 2021

(L'essentiel/afp)