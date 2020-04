«J'ai passé beaucoup de temps à pleurer»

Talent précoce, Coco Gauff s'est révélée aux yeux du grand public l'année passée à Wimbledon. A seulement 15 ans, elle atteignait les huitièmes de finale du Grand Chelem londonien, après avoir notamment éliminé Venus Williams. Un potentiel qu'elle a confirmé lors du dernier Open d'Australie, où elle a à nouveau passé le cap de la première semaine. Reste que sa précocité ne lui a pas toujours rendu service, comme elle le raconte au cours d'un entretien avec «Behind The Racquet».

«J'ai toujours été la plus jeune à accomplir des choses, ce qui rajoutait un engouement que je ne voulais pas, a confié l'Américaine. Ça me mettait la pression pour réussir vite. Une fois que j'ai fait fi de tout ça, j'ai commencé à obtenir les résultats que je souhaitais. Juste avant Wimbledon, entre 2017 et 2018, je me suis demandée si c'était vraiment ce que je voulais. Ce n'était pas un problème de résultats, ils étaient bons, mais j'ai réalisé que je ne prenais pas de plaisir dans ce que j'étais censée adorer. J'ai pris conscience que je devais commencer à jouer pour moi plutôt que pour les autres.»

Avant cette prise de conscience, Gauff a régulièrement été traversée par le doute, quand ce n'était pas la dépression. «Jouer ne me rendait pas heureuse, a-t-elle assuré. Faire l'école à la maison, sans voir de monde, c'est compliqué. Voyager aussi. J'ai deux petits frères, dont je suis très proche. Je rate tout le temps l'anniversaire de l'un d'eux, qui tombe pendant Roland-Garros. A chaque fois que je les quitte, ça me fait mal. Mais j'ai compris, au bout d'un an, que cette vie, même si elle n'est pas faite pour tout le monde, me convenait.»

Avant d'avouer: «Pendant environ un an, j'étais vraiment déprimée. (...) Je savais que j'avais envie de jouer au tennis mais je ne savais pas comment m'y prendre. À tel point que j'ai envisagé prendre une année sabbatique pour me concentrer sur la vie. Finalement, je ne l'ai pas fait et c'était la bonne décision. J'ai failli partir dans la mauvaise direction. J'étais tout simplement perdue. J'étais désorientée. J'ai passé beaucoup de temps assise, à réfléchir et à pleurer. J'en suis sortie plus forte. Je me connais mieux que jamais.»

Finalement, Coco Gauff a tenu à rendre hommage aux soeurs Williams, véritables sources d'inspiration pour elle. «Ce sont ces deux femmes qui m'ont montré la voie, a-t-elle insisté. Je n'aurais jamais pensé à commencer le tennis sans elles, puisqu'il y avaient si peu d'afro-américains dans ce sport avant qu'elles n'arrivent.»

(L'essentiel/Sport-Center)