Karatsev, 114e mondial, en demi-​​finale! Historique

Le Russe Aslan Karatsev, 114e mondial et issu des qualifications, s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie, aux dépens du Bulgare Grigor Dimitrov (21e), diminué par une blessure au dos, en quatre sets 2-6, 6-4, 6-1, 6-2, mardi, à Melbourne. À 27 ans, Karatsev devient ainsi le premier joueur dans l'ère Open à se faire une place dans le dernier carré dès son tout premier Grand Chelem. Il est aussi le joueur le moins bien classé à s'y inviter à Melbourne depuis trente ans.

Chez les dames



La N.3 mondiale, Naomi Osaka, s'est qualifiée avec autorité pour les demi-finales de l'Open d'Australie aux dépens de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (71e) 6-2, 6-2 en à peine plus d'une heure, mardi à Melbourne. Pour une place en finale, la Japonaise, triple lauréate en Grand Chelem, affrontera soit la N.2 mondiale Simona Halep, soit l'Américaine Serena Williams, opposées en soirée.

Il défiera le n°1 mondial Novak Djokovic ou l'Allemand Alexander Zverev (7e) pour une place en finale. «C'est un sentiment incroyable, premier Grand Chelem, première demi-finale, c'est incroyable», a réagi Karatsev, sans effusion. Dimitrov est apparu sérieusement touché au niveau du bas du dos dans le troisième set, jusqu'à être incapable de servir en toute fin de manche. Manipulé hors du court avant le quatrième set, il n'a plus été en mesure de rivaliser ensuite.

Et dire qu'avant cette quinzaine australienne, Karatsev n'avait gagné que trois matches sur le circuit principal, depuis le début de sa carrière! Le Russe est passé par les qualifications, qui se sont exceptionnellement déroulées à Doha mi-janvier, pour gagner sa place dans le tableau principal.

