Schwartzman vient à bout de Thiem en 5 sets

L'Argentin Diego Schwartzman, 14e mondial, s'est qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem à Roland-Garros au bout d'un match marathon face au N.3 mondial Dominic Thiem, remporté en cinq sets 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-2 en plus de cinq heures mardi. Schwartzman (28 ans) affrontera Rafael Nadal, douze fois vainqueur du Grand Chelem parisien, ou le jeune Italien Jannik Sinner (75e) pour une place en finale. Double finaliste sortant de Roland-Garros et récent vainqueur de l'US Open, Thiem est passé à trois reprises à deux points du match en fin de quatrième manche avant de craquer.

L'Autrichien paie sans doute les efforts consentis depuis plus d'un mois, lui qui a remporté son premier trophée du Grand Chelem à New York mi-septembre, et qui avait déjà dû ferrailler pendant plus de trois heures et demie au tour précédent face au jeune Français Hugo Gaston, 239e mondial et bénéficiaire d'une invitation, avant de s'en sortir en cinq manches. «Dominic est un des meilleurs joueurs du monde. (...) Je suis très heureux, pas seulement d'être en demi-finale, mais parce que c'est un grand pas en avant pour moi», s'est réjoui Schwartzman, tout sourire. Sur le court Central, resté découvert malgré quelques légères averses, Thiem et Schwartzman ne se sont laissés aucun répit tout au long des 5h08 de leur face-à-face aussi éreintant qu'indécis. Dans le premier set, Thiem a breaké le premier (4-2) mais a finalement cédé au jeu décisif.

Dans le troisième, c'est Schwartzman qui a mené 5 jeux à 3, et s'est procuré une balle de set à 5-4, avant que l'Autrichien le lui ravisse au tie break. En fin de quatrième manche enfin, Thiem s'est rapproché trois fois à deux points de la qualification pour le dernier carré : à 30-30 et 40-40, à 6-5 sur le service du petit Argentin (1,70 m), et à cinq points partout dans le jeu décisif. En vain. «Dans les deuxième et troisième sets, je n'étais plus moi-même. Je criais, je parlais à mon entraîneur. Et lui me disait de jouer au tennis», a raconté Schwartzman. Chacun des quatre premiers sets a duré plus d'une heure. Schwartzman devient le dixième Argentin à se hisser dans le dernier carré en Grand Chelem, à sa quatrième tentative (après Roland-Garros 2018, US Open 2017 et 2019).

Il confirme son excellente forme: avant Roland-Garros, c'est lui qui avait stoppé Nadal en quarts de finale du Masters 1000 de Rome. Il s'était ensuite incliné en finale contre Novak Djokovic. Thiem, lui, ne disputera donc pas une cinquième demi-finale consécutive sur la terre battue parisienne.

(L'essentiel/afp)