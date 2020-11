Djokovic sorti par Thiem aux Masters

Dominic Thiem a frappé un grand coup, lors de la première finale du «Tournoi des Maîtres» à Londres. Il a battu Novak Djokovic en presque trois heures de jeu. Il affrontera dimanche en finale le vainqueur de l’autre demi-finale entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev (21 heures).

No. 3 @ThiemDomi beats Novak Djokovic and reaches final for 2nd straight year at #NittoATPFinals with 7-5 6-7(10) 7-6(5) win on 6th MP (Trailed 4-0 in 3rd-set TB).



Thiem now owns 300 wins including 5 vs World No. 1 & 5 vs Djokovic. He meets @RafaelNadal or @DaniilMedwed Sunday.