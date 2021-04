Nadal rejoint Tsitsipas en finale à Barcelone

Rafael Nadal, No 3 mondial et tête de série No 1 a rejoint le Grec Stefanos Tsitsipas, en finale du tournoi sur terre battue de Barcelone, après sa victoire samedi en demi-finale face à son compatriote Pablo Carreno Busta 6-3, 6-2. Nadal a profité de l'apparente fatigue de Carreno Busta qui, la veille, avait dû longuement batailler pour se défaire en trois manches de l'Argentin Diego Schwartzman (6-4, 3-6, 7-5).

L'Espagnol a pris d'entrée le service de son adversaire pour mener 2 à 0, puis s'envoler à 5 à 1. Mais Carreno Busta a alors réagi pour revenir à 5 à 3. Finalement, le Majorquin a conclu laborieusement la 1re manche (6-3), en 46 minutes, écartant trois balles de 5 à 4. Scénario identique dans la seconde manche où Nadal a pris deux fois le service de son adversaire pour mener 3 à 0. Malgré quelques réactions épisodiques de Carreno Busta, le chouchou du public a conclu en 1 h 30 pour retrouver Tsitsipas contre lequel il affiche un bilan de six victoires pour deux défaites.

Neuf succès de suite

Nadal tentera de remporter pour la 12e fois le tournoi de Barcelone, où il s'était imposé pour la première fois en 2005. Stefanos Tsitsipas, vainqueur dimanche dernier de son premier Masters 1000 à Monte Carlo, s'est qualifié un peu plus tôt samedi pour sa deuxième finale d'affilée sur le circuit en battant l'Italien Jannick Sinner (19e) en demi-finale du tournoi sur terre battue de Barcelone 6-3 6-3 en 1 h 23. Tsitsipas, No 5 mondial, a fait le break à 4-3 dans une première manche qu'il a remportée 6-3 en 41 minutes. Il y a converti une balle de break sur six, contre 0 sur 2 pour son jeune adversaire de 19 ans.

Dans la suivante, Tsitsipas, après avoir sauvé deux balles de break à 1-2, a réussi à prendre deux fois le service d'un Italien qu'il a largement dominé, pour remporter la manche en à peine plus de temps que la première, et en conséquence, le match. Tsitsipas en est à neuf matches de suite gagnés sans perdre le moindre set. Il mène désormais 2 victoires à 1 dans ses face-à-face avec Sinner, qui ont tous eu lieu sur terre battue. Les deux joueurs s'étaient rencontrés deux fois auparavant, sur l'ocre de Rome, pour une victoire de Tsitsipas en 2019, Sinner l'emportant en 2020.

(L'essentiel/AFP)