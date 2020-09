Rafael Nadal revient sur terre battue à Rome

C'est enfin la rentrée pour Rafael Nadal: après six mois, le N.2 mondial renoue avec la compétition sur terre battue, sa surface fétiche, au Masters 1000 de Rome qui débute lundi, avec l'esprit tourné vers Roland-Garros. «Le Foro Italico (le stade romain, NDLR) est toujours un endroit particulier pour moi et il le sera encore davantage cette année», a souligné Nadal, qui s'entraîne déjà depuis quelques jours sur la terre battue romaine pour préparer au mieux son retour après cette «très longue» pause due à la pandémie de coronavirus. Le dernier tournoi joué - et gagné - par «Rafa» remonte à la fin février à Acapulco.

Le tennis professionnel a été à l'arrêt de mars à début août. Puis le Majorquin a renoncé à la tournée américaine post-Covid-19 - Cincinnati puis US Open à New York - en raison des conditions sanitaires incertaines et de la «folie» du nouveau calendrier. En reprenant sur sa surface de prédilection, Nadal s'épargne la brutale transition dur/terre battue qui attend les participants de l'US Open, à deux semaines de Roland Garros (27 septembre-11 octobre). À Paris, il visera une inédite treizième victoire - et une vingtième en Grand Chelem pour rejoindre au sommet Roger Federer, absent jusqu'en 2021 en raison d'une double opération au genou droit.

À Rome, «Rafa» retrouve un autre de ses jardins, où il a déjà gagné neuf fois (record), dont la dernière l'an dernier contre son autre rival historique, Novak Djokovic. Exempté de 1er tour, il pourra rapidement mesurer sa forme avec un 2e tour corsé prévu face à son compatriote Pablo Carreno (27e), qui vient d'atteindre les demi-finales de l'US Open (à ce titre lui aussi est exempté du premier match). «Djoko», quadruple vainqueur à Rome, va pour sa part retrouver les courts après sa spectaculaire disqualification pour un geste d'humeur en huitièmes de finale de l'US Open.

(L'essentiel)