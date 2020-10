Deuxième titre pour le Messin Ugo Humbert

Le Messin de 22 ans décroche ainsi le deuxième titre de sa carrière, après son sacre à Auckland en janvier. «C'est l'une de mes plus belles victoires. Je suis super heureux de remporter mon deuxième titre de l'année face à un grand joueur», a déclaré le jeune espoir français après sa victoire.

Lundi, Humbert atteindra la 32e place mondiale, son meilleur classement à ce jour, lui qui pointait encore en 57e position en début d'année. Et deviendra le N.3 Français derrière Gaël Monfils (11e) et Benoît Paire (28e).

Ce succès, qui couronne une année 2020 solide, devrait lui permettre d'arriver en pleine confiance au Masters 1000 de Paris dans un peu plus d'une semaine. Après une élimination précoce à Roland-Garros, le gaucher tricolore a affiché une bien meilleure forme sur dur en Belgique. Déjà demi-finaliste l'an dernier à Anvers, il s'est notamment offert cette semaine une victoire de taille au deuxième tour en battant Pablo Carreno Busta, 15e mondial et récent demi-finaliste à l'US Open.

«Je suis vraiment très fier de moi»

Humbert a pourtant bien failli ne jamais voir la finale: il a en effet dû sauver pas moins de quatre balles de match samedi en demi-finale contre le Britannique Daniel Evans (N.35), finalement vaincu après plus de 3h10 de match. Mais dimanche, point de frayeur. Après avoir largement dominé le premier set, conclu en 37 minutes, le Lorrain a su résister à la pression mise par l'Australien dans la seconde manche, pour s'imposer dans un jeu décisif pourtant mal engagé.

«Dans le tie-break, j'ai essayé de jouer point par point, je suis resté très concentré, et c'est ça qui m'a permis de l'emporter. Je suis vraiment très fier de moi», a expliqué Humbert.«Le tennis peut vraiment un sport un peu fou parfois ! Hier c'était formidable de l'emporter sur Evans, en sauvant quatre balles de match, et aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui s'est passé: on a tous les deux joué à un bon niveau, c'était vraiment un super match», a-t-il conclu.

(L'essentiel/afp)