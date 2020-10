La Polonaise Iga Swiatek se qualifie en finale

La jeune Polonaise Iga Swiatek (54e) s'est qualifiée, à 19 ans, pour sa toute première finale en Grand Chelem à Roland-Garros en ne laissant aucune chance à la qualifiée argentine Nadia Podoroska (131e), stoppée 6-2, 6-1 en 70 minutes jeudi.

Swiatek devient la deuxième Polonaise à accéder à une finale en Grand Chelem dans l'ère Open (1968), la troisième au total. En finale, elle affrontera soit l'Américaine Sofia Kenin (6e), soit la Tchèque Petra Kvitova (11e).

