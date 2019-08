Le coup extraordinaire de Rafael Nadal

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Rafael Nadal (33 ans, ATP 2) a réalisé un coup venu d'ailleurs sur le court central du Parc Jarry au tournoi Masters 1000 de Montréal. Lors de sa victoire en deux sets (6-3 6-4) en 8es de finale face à l'Argentin Guido Pella (29 ans, ATP 24), l'Espagnol a semblé débordé lors d'une montée au filet.

Mais non! La tête de série No 1 de la Coupe Rogers 2019 a déclenché un tonnerre d'applaudissements dans la foule après avoir réussi un smash, dos au filet. Avant, deux échanges plus tard, de s'approprier le point dans cette séquence qui s'est déroulée dans le premier set.

Au final, il a obtenu une 379e victoire dans un Masters 1000, soit une de plus que Roger Federer avec qui il partageait la première place.

(L'essentiel)