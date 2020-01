Kyrgios se moque ouvertement de Nadal

? MUST WATCH ? Nick Kyrgios ?? doing his impression of Rafael Nadal ?? today at the AO ? Thoughts on this tennis fans?! #tennispic.twitter.com/6y50E4EJMC– tennis news chan 1 (@tennisnewschan1) January 23, 2020

Nick Kyrgios et Rafael Nadal n'iront pas boire une bière ensemble. Ça, on le savait déjà, puisque l'Australien l'avait affirmé haut et fort, l'été dernier à Wimbledon, après avoir visé la poitrine de l'Espagnol en plein match. À domicile lors de sa rencontre du 2e tour de l'Open d'Australie face à Gilles Simon (victoire 6-2, 6-4, 4-6, 7-5), Kyrkios a encore enfoncé un peu plus le clou en se payant ouvertement la tête de son rival.

Alors qu'il venait d'être averti par l'arbitre pour dépassement de temps, le rebelle des courts a imité la routine du Majorquin, à qui il reproche de prendre trop de temps avant de servir: il s'est passé la main dans les cheveux et a fait mine de tirer sur son short. Ce mime a déclenché l'hilarité dans la Hisense Arena et a même arraché un sourire à l'arbitre de chaise et à Gilles Simon, qui a participé à la plaisanterie en faisant semblant, lui aussi, de remonter son short. Et les rires ont redoublé!

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Rafael Nadal n'a pas joué la surenchère et s'est contenté de déclarer: «Je me fiche de ce qu'il fait, je suis ici pour jouer au tennis. Si c'était amusant, tant mieux». Cette rivalité pourrait une nouvelle fois se régler sur les courts, puisque si les deux joueurs remportent leur seizième de finale, ils se retrouveront opposés au tour suivant, en huitième de finale.

