Kyrgios a été menacé dans les vestiaires

L’Australie du tennis décline une passion à deux faces: celle respectable pour ses «héros discrets», Ashley Barty et Alex De Minaur, derniers espoirs en simple. Et celle fusionnelle à tendance trash pour ses deux trublions préférés, Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios, capables d’empiler 7 000 personnes dans un stade en fusion pour un deuxième tour du tableau de double. Ce fut le cas vendredi soir, dans une Kia Arena absolument survoltée par la victoire des Australiens face à la meilleure paire du monde, les champions olympiques, Mate Pavic et Nikola Mektic (7-6 6-3).

????????????????. ????. ????????????. ????



Nick Kyrgios and Thanasi Kokkinakis defeated the top seeds in the men's doubles in front of a pumped up crowd ????????#AusOpen | @NickKyrgios | @TKokkinakis pic.twitter.com/qXyqDPLNlQ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 21, 2022

Exploit retentissant, ambiance mémorable, la soirée aurait dû rester un bon souvenir. Elle a cependant pris une autre tournure une fois les caméras éteintes au point devenir une petite «affaire» sur les chaînes de télévision locale samedi.

«Juste pour vous dire qu’après la fête de la côtelette (sic) en double hier, le coach et le préparateur physique de mes adversaires nous ont menacés et voulaient en découdre dans la salle de gym, a twitté Nick Kyrgios au réveil samedi. Le tennis est un sport pacifique… Tout cela parce que j’ai bougé et que je les ai touchés avec une balle de tennis».

Just letting you know after yesterday’s chop fest in doubles my opponents coach and trainer proceeded to threaten to fight in the players gym ???????? tennis is a soft soft sport @TKokkinakis all because I moved and hit them with a tennis ball — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 21, 2022

Things got HEATED in the locker room after Nick Kyrgios and Thanasi Kokkinakis' doubles win Grothy got the inside word ️#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/iD26iHnUW1 — Wide World of Sports (@wwos) January 21, 2022

Les Australiens, sur le court et en tribunes, en ont-ils trop fait? «C’est du double, les gars en face ont une main incroyable. Alors si tu as une balle courte, tu frappes fort sur eux, réagissait Mark Philippoussis, ancien finaliste à Wimbledon, sur Channel 9. Tu les allumes et tu t’excuses, même si tu ne le penses pas. C’est le double. Après, l’ambiance était tellement folle hier soir que, mélangée à la déception, cela a dû les pousser à sortir de leurs gonds».

Le reste du tableau de double est prévenu: cette année, la paire Kyrgios-Kokkinakis joue à trois. Et cela va continuer de faire du bruit.

(L'essentiel/Mathieu Aeschmann)