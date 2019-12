Wozniacki arrêtera après l'Open d'Australie

L'ex-n°1 mondiale, Caroline Wozniacki, a annoncé vendredi qu'elle prendrait sa retraite, à l'issue de l'Open d'Australie 2020 qui se jouera à Melbourne, du 20 janvier au 2 février, et où elle a remporté son seul tournoi du Grand Chelem, en 2018. «Je me retirerai du tennis professionnel à l'issue de l'Open d'Australie en janvier» 2020, a écrit la Danoise de 29 ans, sur son compte Instagram.

«Je suis professionnelle depuis l'âge de 15 ans et au cours de cette période j'ai vécu un extraordinaire premier chapitre de ma vie», explique la joueuse qui avait annoncé en octobre 2018 souffrir de polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire qui s'attaque aux articulations. «Ces derniers mois j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus de choses que je voudrais faire en dehors du tennis. Épouser David (NDLR: Lee, l'ancien joueur de basket en NBA) en était une et fonder une famille également, tout en continuant de voyager autour du monde pour sensibiliser les gens à la polyarthrite rhumatoïde», ajoute-t-elle.

Elle précise que sa décision d'arrêter le tennis professionnel «n'a rien à voir avec (sa) santé». Wozniacki, un temps fiancée au golfeur Rory McIlroy, a été n°1 mondiale durant 71 semaines entre octobre 2010 - elle avait 20 ans - et février 2018 après son titre à Melbourne, à l'âge de 28 ans. Au total, elle a remporté 30 titres dont un en Grand Chelem (Australie-2018) et les Masters de fin d'année à Singapour (2017) et a joué 25 finales dont deux à l'US Open (2009, 2014).

(L'essentiel/afp)