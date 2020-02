«C'est bon de pouvoir se réunir en Fed Cup»

«L'essentiel»: Quels seront les objectifs du Luxembourg cette semaine en Fed Cup?

Eléonora Molinaro: L'objectif premier sera de se maintenir et ce sera difficile. Mais nous avons envie de faire de notre mieux, ce serait super d'être en position de pouvoir monter.

Vous affronterez la Serbie et la Suède, connaissez-vous ces adversaires?

La Serbie est l'équipe la plus forte de la poule. J'ai déjà affronté Nina Stojanovic (no 1 serbe, 82e mondiale) et Olga Danilovic (no 3 serbe, 174e mondiale). Après on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre dans la mesure où on ne sait pas encore qui jouera.

Est-ce que ça vous aide de jouer à domicile?

Les spectateurs viennent pour nous. Je ne vois pas ça comme de la pression supplémentaire, mais comme une aide que n'ont pas les nations que nous allons affronter.

Qu'apporte la Fed Cup à une jeune joueuse qui cherche à s'affirmer?

Dans le groupe 1, je peux jouer des joueuses du top 100, ça me permet de voir où je me situe même si je commence à les jouer plus régulièrement.

Que représente cette compétition à vos yeux?

Ça fait cinq ans que je dispute la Fed Cup. Les joueurs et les joueuses de tennis sont seuls toute l'année donc c'est bien de pouvoir retrouver l'équipe du Luxembourg et de représenter ensemble notre pays. D'autant que nous nous entendons toutes très bien.

(Recueilli par Nicolas Grellier)