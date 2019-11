Ce juge de ligne possède un incroyable talent

Aux ATP Finals à Londres, auxquelles ont fait volontiers toujours référence en tant que Masters, on envoie chaque année les huit meilleurs joueurs du monde en fonction du classement établi au terme de la saison. Mais les arbitres et juges de ligne sont également triés sur le volet pour n'en garder que la crème. L'un de ces officiels a rappelé vendredi qu'il fallait non seulement avoir une bonne vue pour juger si une balle tombe ou non du bon côté de la ligne, mais aussi d'excellents réflexes.

Dans le dernier match de poule du tournoi, qui opposait le Russe Daniil Medvedev et l'Allemand Alexander Zverev, le juge de ligne a capté d'un geste précis et vif la balle sur un service du premier nommé, tout en annonçant la faute du No 4 mondial et en indiquant le côté duquel la balle était sortie du carré de service. L'homme a ensuite simplement glissé le projectile dans sa poche avec un petit sourire satisfait.

Medvedev lui-même a plus tard réagi sur Twitter en partageant la vidéo de l'instant et en qualifiant le juge de ligne de légende. Un hommage mérité.

(L'essentiel)