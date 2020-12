Un joueur algérien écope d’une suspension à vie

À 23 ans, un sportif aborde habituellement sa carrière avec des rêves plein la tête et des perspectives d’évolution. Aymen Ikhlef, lui, doit déjà dire adieu à tout cela.

Ce tennisman algérien, dont le plus haut fait d’armes remonte à 2015 et une 1739e place au classement ATP, a été épinglé par la Tennis Integrity Unit (TIU), instance chargée de lutter contre la corruption.

Cette dernière lui a infligé une suspension à vie et une amende de 100’000 dollars pour trucage de matches. Dans un communiqué, la TIU indique que l’intéressé a commis pas moins de dix violations du programme anticorruption du tennis.

Algerian tennis player Aymen Ikhlef has been banned for life from the sport after an investigation by the Tennis Integrity Unit (TIU) uncovered multiple breaches of the Tennis Anti-Corruption Programme (TACP) rules by the player. The player has also been fined $100,000.