Quand Roddick recadre Mladenovic en beauté

C’est peu dire que Kristina Mladenovic n’a pas apprécié son séjour à New York. Contrainte, comme plusieurs athlètes français, d’évoluer dans une bulle au sein de la bulle à l’US Open après le test positif au Covid-19 de son compatriote Benoît Paire, la joueuse française ne s’est pas gênée pour se plaindre des conditions de vie auxquelles elle a fait face à Flushing Meadows.

«Je suis complètement à bout. C’est un cauchemar ce qu’on vit là. Je n’ai qu’une seule envie, c’est de retrouver ma liberté. Il faut qu’on se batte pour avoir notre liberté, avait lâché la n°44 à la WTA. Je voudrais tellement dire plein de choses sur ce qui se passe ici, c’est absolument abominable comment ils nous traitent, mais je n’ai pas envie que ce soit une excuse à ma défaite».

Vaincue par la Russe Varvara Gracheva (WTA 102) après avoir mené 6-1 5-1 et eu quatre balles de match, «Kiki» est allée plus loin. «Il faudrait s’asseoir pour vous faire une liste de ce qu’on est en train de subir. C’est même pas acceptable ce qu’on vit. Même pour faire un pas à droite, il faut demander la permission. On n’a pas de liberté de mouvement, d’identité, de rien. J’ai l’impression qu’on est des prisonniers, des criminels»?

Ces derniers mots ont vivement fait réagir un ancien du circuit, Andy Roddick, sur Twitter. «Les prisonniers et criminels n’ont pas la chance de faire des 2e tours et de toucher un prize money à 6 chiffres. Les protocoles de sécurité sont la seule raison pour laquelle les joueurs et les fans ont la possibilité de profiter de cet US Open. Malheureusement, ce point de vue manque gravement de perspective». Son élimination au deuxième tour rapporte en effet à Kristina Mladenovic la coquette somme de 100 000 dollars...

(L'essentiel)