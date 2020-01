La flemmardise, un mode de vie pour Benoît Paire

Benoit Paire n'est décidément pas un joueur de tennis comme les autres. Aussi talentueux que colérique, le Français, entre éclairs de génie et pétages de plomb, ne laisse pas indifférent sur le circuit ATP. En marge de l'Open d'Australie, où il a été éliminé dès le 2e tour par Marin Cilic, Paire a évoqué ses méthodes d'entraînement plutôt particulières.

Dans L'Équipe, l'Avignonnais a avoué ne pas passer trop de temps en salle de force. «La musculation, ça ne m'intéresse pas, a déclaré Paire. Je le fais à ma façon, pas forcément top. J'adore le tennis, c'est ma passion, mais j'aime les matches. À l'entraînement, je n'ai pas envie de taper pendant une heure et demie. Si je joue trop au tennis et que je passe trop de temps sur un court, je n'ai plus trop envie quand j'arrive en match.»

«Je suis très content de ma vie»

Le Français, 20e joueur mondial, a semble-t-il trouvé le parfait dosage entre plaisir et sérieux. «Je me connais, poursuit-il. Je sais très bien que si je fais une vraie préparation physique, peut-être que l'an prochain, j'arrête le tennis. Je préfère jouer trois-quatre saisons et être dans les 20 plutôt que me cramer sur une saison et ne plus avoir envie de jouer au tennis. Je suis très content de ma vie».

La preuve: à peine éliminé du tournoi australien en simples (il est encore en course dans l'épreuve du double), Paire a publié sur les réseaux sociaux une vidéo où on le voit prendre du bon temps en discothèque. Avec en prime un #SantéMarion, devenu sa marque de fabrique depuis son échange houleux sur Twitter avec l'ancienne joueuse française Marion Bartoli. La gagnante de Wimbledon 2013 avait ouvertement critiqué Paire, le qualifiant notamment de «gamin de 8 ans dans un tournoi local» après l'élimination du Français lors de l'US Open 2019.

